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「融氷の季節」を迎えた長白山天池 吉林省
人民網日本語版
2020年06月15日13:51
融氷の季節」を迎えた長白山天池（6月12日撮影・林宏）。
吉林省の長白山山頂にあるカルデラ湖「天池」の湖面を覆っていた氷の層が次第に溶け始め、湖は「融氷の季節」を迎えている。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年6月15日
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