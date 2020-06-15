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「融氷の季節」を迎えた長白山天池　吉林省

人民網日本語版　2020年06月15日13:51
「融氷の季節」を迎えた長白山天池　吉林省
融氷の季節」を迎えた長白山天池（6月12日撮影・林宏）。

吉林省の長白山山頂にあるカルデラ湖「天池」の湖面を覆っていた氷の層が次第に溶け始め、湖は「融氷の季節」を迎えている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年6月15日

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