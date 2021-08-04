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東京五輪女子ハンマー投、王崢選手が銀メダルを獲得

人民網日本語版　2021年08月04日17:11
東京五輪女子ハンマー投、王崢選手が銀メダルを獲得
試合中の王崢選手（撮影・韓海丹）。

8月3日に行われた東京五輪陸上競技女子ハンマー投の決勝で、中国の王崢選手が最後の一投で77.03メートルを記録し、銀メダルを獲得した。中国新聞網が伝えた。

「人民網日本語版」2021年8月4日

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