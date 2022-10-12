政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

最も美しい秋の景色は豊作

人民網日本語版　2022年10月12日14:07
最も美しい秋の景色は豊作
山東省臨沂市郯城県郯城街道で収穫したトウモロコシを天日干しにする農民（10月10日、ドローンによる撮影・張春雷）。

秋、稲穂は金色に輝き、果物の香りが漂う。人々は田畑で収穫に追われ、美しい秋の豊作模様が描かれる。新華網が伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2022年10月12日

 1 2 3 4 5次ページ

関連記事

おすすめ写真

コメント

ランキング

  • 全部
  • 経済
  • 社会
  • 政治