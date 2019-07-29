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新疆に夏が来た！
人民網日本語版
2019年07月29日13:28
新疆タシュクルガン・タジク自治県塔合曼湿地の景色（6月30日ドローン撮影・胡虎虎）。
猛暑が続く夏、中国各地から観光客がはるばる新疆維吾爾（ウイグル）自治区を訪れ、美しい自然景観を楽しみ、人や文化の風情を味わっている。新華網が伝えた。（編集AK）
「人民網日本語版」2019年7月29日
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