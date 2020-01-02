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ハルビン氷雪大世界で年越しイベントが開催 黒竜江省
人民網日本語版
2020年01月02日15:36
黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市のハルビン氷雪大世界では12月31日夜、年越しイベントが行われ、国内外からの観光客が集まった。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年1月2日
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