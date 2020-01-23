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新型コロナウイルス肺炎の救命治療に全力で取り組む武漢大学中南病院

人民網日本語版　2020年01月23日10:23
新型コロナウイルス肺炎の救命治療に全力で取り組む武漢大学中南病院
重症患者に対する救命治療の様子（撮影・高翔）。

湖南省の武漢大学中南病院は1月22日、新型コロナウイルスによる肺炎患者の救命治療に全力で取り組んでいた。中国新聞社が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年1月23日

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