Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
丸わかり！中国キーワード
|
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
新型コロナウイルス肺炎の救命治療に全力で取り組む武漢大学中南病院
人民網日本語版
2020年01月23日10:23
重症患者に対する救命治療の様子（撮影・高翔）。
湖南省の武漢大学中南病院は1月22日、新型コロナウイルスによる肺炎患者の救命治療に全力で取り組んでいた。中国新聞社が報じた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年1月23日
1
2
3
次ページ
関連記事
鐘南山氏「新型肺炎に特効薬なし、患者の厳格な隔離が最重要」
武漢市で出入りに対する管理・コントロールを実施
新型コロナウイルス肺炎の感染状況と対策について外交部がコメント
新型コロナウイルス肺炎の患者を新たに17人確認 湖北省武漢
新型コロナウィルス肺炎で新たに1人死亡
新型コロナウイルスのヒトからヒトへの感染示す明確な証拠は現時点では無し
おすすめ写真
上空から見た雪に包まれた烏蘭哈達火山群 内蒙古
カピバラも登場！香港オーシャンパークが鼠年祝う飾り付け
「世界で最も高い室内クライミングウォール」が人気 上海
北京の外国人留学生が春節ムードを体験
第27回広州園林博覧会が開幕 広東省
中国の列車車内で貧困者を支援する正月用品販売イベント
伝説上の戦陣を模したイルミネーション「九曲黄河灯陣」 青海省
雪が降り仙境のような絶景広がる三清山 江西省
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
新型コロナウイルス肺炎の対策で習…
2
新型コロナウイルス肺炎「ヒトから…
3
新型コロナウイルス肺炎の感染状況…
4
中国の14省・市で新型コロナウイ…
5
新型肺炎拡大で多忙極める呼吸器疾…
6
憧れを抱かせる国へと変貌した中国
7
故宮が「荷包口紅」を発売 中国の…
8
世界初の3発汎用型多用途無人機が…
9
軍事費負担をめぐる言い争いで傷つ…
10
外交部、新型コロナウイルス対策で…
1
憧れを抱かせる国へと変貌した中国
2
海外旅行が中国人の「年越しの定番…
3
EC正月用品市場 ネズミモチーフ…
4
日本文化のキャラクター産業チェー…
5
中国の対外貿易はなぜ大きな流れと…
6
90後が春節休日出勤組の中心に …
7
「クールジャパン」が文化クリエイ…
8
海外旅行が中国人の「年越しの定番…
9
中国の対外貿易にみられる新たな特…
10
2020年ダボス会議が開幕 持続…
1
新型コロナウイルス肺炎「ヒトから…
2
中国の14省・市で新型コロナウイ…
3
新型コロナウイルス肺炎が北京と広…
4
新型肺炎拡大で多忙極める呼吸器疾…
5
【イラストで知ろう！イマドキ中国…
6
雪が降り仙境のような絶景広がる三…
7
「世界で最も高い室内クライミング…
8
東京の神田明神で新年恒例行事「寒…
9
鐘南山氏「新型肺炎に特効薬なし、…
10
中国の列車車内で貧困者を支援する…
1
新型コロナウイルス肺炎の対策で…
2
新型コロナウイルス肺炎の感染状…
3
習主席がミャンマーのアウン・サ…
4
習近平総書記が春節前に雲南省視察
5
対峙し続ける米国とイラン 中東…
6
習近平総書記が和順古鎮を視察
7
軍事費負担をめぐる言い争いで傷…
8
外交部、新型コロナウイルス対策…
9
習近平国家主席、中国・ミャンマ…
10
経済グローバル化の過程で難題を…
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]