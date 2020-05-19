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中国国内初のHPVワクチン接種が湖北省武漢でスタート

人民網日本語版　2020年05月19日14:38
中国国内初のHPVワクチン接種が湖北省武漢でスタート
5月18日、湖北省婦幼保健院で、国産HPVワクチンを見せる看護師（撮影・熊琦）。

中国国内で初めてとなる国産HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンの接種が5月18日、湖北省武漢市にある湖北省婦幼保健院で始まった。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2020年5月19日

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