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上海ディズニーランドが営業再開
人民網日本語版
2022年12月09日13:55
来園客を出迎えるミッキーマウスと仲間たち（撮影・湯彦俊）。
上海ディズニーランドが12月8日に営業を再開した。これにより上海ディズニーリゾートは全面的な営業再開となった。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年12月9日
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