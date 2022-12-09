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上海ディズニーランドが営業再開

人民網日本語版　2022年12月09日13:55
上海ディズニーランドが営業再開
来園客を出迎えるミッキーマウスと仲間たち（撮影・湯彦俊）。

上海ディズニーランドが12月8日に営業を再開した。これにより上海ディズニーリゾートは全面的な営業再開となった。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年12月9日

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