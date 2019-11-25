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霧と紅葉の「競演」で絶景広がる江蘇省天泉湖景勝地

人民網日本語版　2019年11月25日13:36
霧と紅葉の「競演」で絶景広がる江蘇省天泉湖景勝地
鮮やかに紅葉したメタセコイアと霧の「競演」（撮影・賀敬華）。

江蘇省淮安市盱眙県天泉湖景勝地の鮮やかに紅葉したメタセコイアが22日、移流霧と「競演」して、油絵のような美しい景色が広がった。中国新聞網が報じた。（編集KN）

「人民網日本語版」2019年11月25日

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