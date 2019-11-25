Facebook
Twitter
ホーム
新着
経済
中国における日本企業
|
経済関連データ
社会
健康知恵袋
政治
指導者関連報道
|
外交部記者会見
|
共産党ニュース
カルチャー
伝統文化
|
文化遺産
|
映画速報
科学
中国の最新技術
|
宇宙開発
|
資源·環境
|
材料
|
科学と健康
写真
動画
中日
企画集
日本CH
多言語
中国語
|
英語
|
ロシア語
|
フランス語
|
スペイン語
|
アラビア語
|
韓国語
|
ドイツ語
|
ポルトガル
政治
経済
社会
科学
写真
動画
中日
カルチャー
日本チャンネル
人民網日本語版
>>
写真
霧と紅葉の「競演」で絶景広がる江蘇省天泉湖景勝地
人民網日本語版
2019年11月25日13:36
鮮やかに紅葉したメタセコイアと霧の「競演」（撮影・賀敬華）。
江蘇省淮安市盱眙県天泉湖景勝地の鮮やかに紅葉したメタセコイアが22日、移流霧と「競演」して、油絵のような美しい景色が広がった。中国新聞網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2019年11月25日
1
2
3
4
次ページ
関連記事
紅葉が見ごろの日本へ行こう！ハルビン発フライト増便で旅行客獲得ねらう
紅葉の見ごろを迎えた山東省済南市
北京の紅葉の名所・百望山森林公園が見ごろに
紅葉狩りのおススメスポットを一挙紹介！「中国紅葉鑑賞マップ」発表
10月24日は「霜降」 1年で最も気温が急激に下がる節気
赤く色づくコキアでロマンチックな秋を満喫 日本・茨城県
おすすめ写真
中身全部出す！空の乗り物で「テトリスチャレンジ」 四川省
一面の銀世界にうっとり…空から眺めた世界の雪景色
上海新天地「尋光遊楽園」で光と影が織りなすビジュアル・ショースタート
3D壁画で古い建物蘇らせた重慶の若者 伝統文化で古い町並みをリニューアル
クローン警察犬チーム第1陣が正式に入隊 北京市
「霧氷の都」吉林市で今年初の霧氷を観測 吉林省
日本の近鉄新型名阪特急「ひのとり」が初公開 高級感ある快適な車内
まるで腹踊り？広西靖西チワン族の「田間矮人舞」
コメント
名前
すべてのコメントを見る
コメントを書く
送信
ランキング
全部
経済
社会
政治
コメント
1
習近平国家主席「中米関係は重要な…
2
第17回広州モーターショーが開幕
3
中国が高齢化に対応するための中長…
4
黒竜江省の「中国で最も寒い村」で…
5
習近平国家主席がニュー・エコノミ…
6
世界5G大会が閉幕 企業200社…
7
フィギュアGP日本大会 隋文静・…
8
人民銀が変形デザインの記念硬貨を…
9
「アナ雪」デザインの飛行機が上海…
10
「北京文化縁日」が米ワシントンで…
1
日韓の「1億人経済圏」は中米に揺…
2
「人材不足職種ランキング」初めて…
3
人民銀が変形デザインの記念硬貨を…
4
日本の雇用創出と税収に貢献するフ…
5
5G基地局 全国に11万3千ヶ所…
6
貿易摩擦は中国経済に深刻な打撃を…
7
「シングル経済」のビジネスチャン…
8
2019日韓（青島）輸入商品博覧…
9
中国第3四半期のモバイル決済業務…
1
医学を中日交流の架け橋に—日本の…
2
第17回広州モーターショーが開幕
3
中国が高齢化に対応するための中長…
4
黒竜江省の「中国で最も寒い村」で…
5
フィギュアGP日本大会 隋文静・…
6
爆発物処理やハイジャックなど緊急…
7
童話の世界のような美しい初冬の黄…
8
日本の雇用創出と税収に貢献するフ…
9
湖北省武漢市初の光って話せる横断…
10
11月22日は「小雪」
1
習近平国家主席「中米関係は重要…
2
「香港人権・民主法案」可決に王…
3
米国式ダブルスタンダードは徹頭…
4
習近平国家主席がニュー・エコノ…
5
中国の対外援助が「貧者の大盤振…
6
中日が今後5年間で青少年3万人…
7
王毅部長が訪日しG20外相会議…
8
李克強総理「多国間主義と自由貿…
9
王毅国務委員「中国の発展と強大…
どこの店ですか
このホームページはかわいい
上海ディズニー、ロリータ撮影、と...
これからも楽しみにしています。 ...
見たいです
朝鮮人は美人が多いし、 化粧品...
農産物に関しては，２つの観点から...
関連記事も含め、詳細が知りたい。
記事「日本で出国税スタート・・・...
中国高速鉄道の路線の増加速度は...
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：
[email protected]