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祖国復帰20周年を祝う「2019マカオ・インターナショナル・パレード」
人民網日本語版
2019年12月09日11:24
「2019マカオ・インターナショナル・パレード」の様子（撮影・張金加）。
澳門（マカオ）地区の祖国復帰20周年を祝う「2019マカオ・インターナショナル・パレード」が12月8日、開催された。新華網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2019年12月9日
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