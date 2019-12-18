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青海省の湖の衛星画像が研究者の手で動物に変身！？

人民網日本語版　2019年12月18日15:22
青海省の湖の衛星画像が研究者の手で動物に変身！？
黄河源流域の鄂陵湖は座ったゾウのように見える。黄河はゾウのシッポから流れ、その鼻から水を噴き出しているように見える（画像提供・青海省地質調査院）。

青海省地質調査院は先ごろ、衛星が撮影した同省の湖の高画質画像を同院の研究者が加工し、動物の「肖像画」を作成した。中国新聞網が伝えた。（編集KN）

「人民網日本語版」2019年12月18日

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