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寒中水泳のスイマーたちが極寒に挑戦 ハルビン
人民網日本語版
2019年12月21日14:27
極寒の中、水に飛び込む寒中水泳のスイマー（12月19日撮影・張涛）。
黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市道外区冬泳場で19日、寒中水泳好きのスイマーたちが極寒の中、寒中水泳に挑戦した。新華網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2019年12月21日
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