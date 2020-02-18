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色とりどりに咲き乱れる梅の花 江蘇省南京
人民網日本語版
2020年02月18日15:22
江蘇南京雨花台梅崗で17日に上空から撮影された咲き乱れる梅の花（撮影・泱波）。
江蘇省の南京雨花台梅崗では17日、梅の花が満開となり、色とりどりに咲き乱れる様子が春の訪れを告げている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2020年2月18日
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