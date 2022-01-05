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二十四節気の「小寒」も農作業に勤しむ中国各地の人々

人民網日本語版　2022年01月05日11:28
二十四節気の「小寒」も農作業に勤しむ中国各地の人々
湖南省永州市新田県中山街道(エリア)黄沙渓村のキクラゲ栽培モデル基地でキクラゲを収穫する農民たち（1月4日、ドローンによる撮影・劉貴雄）。

二十四節気の「小寒」を迎えた1月5日、中国各地の農民たちは寒さの中でも変わらず農作業に勤しんでいた。新華網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2022年1月5日

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