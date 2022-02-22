海南省、植物新品種審査協力センターを設立へ

海南省農業農村庁の情報によると、農業農村部（省）種業管理局、農業農村部科学技術発展センター、海南省農業農村局はこのほど共同で、「海南自由貿易港の農業植物新品種の審査テスト活動の共同展開の協力覚書」に署名した。中国全土初の「海南自由貿易港農業植物新品種審査協力センター」（以下「審査協力センター」）の設立を模索する。人民日報が伝えた。

植物新品種権は国家一級職権であり、農業農村部科学技術発展センターが全国唯一の受理・審査機関だ。海南自由貿易港の全島閉鎖運営後、審査協力センターは「1線開放・2線管理」を背景に、域外及び海南自由貿易港の範囲内の植物新品種保護申請の受理、審査、指導・権利保護を直接展開できるようになる。

審査協力センターの設立後の主な活動は、海南自由貿易港の植物新品種保護申請の受理、初期段階の審査と実質的な審査、農業植物新品種権申請受理に関する試験の協力、標準品種繁殖及び繁殖材料の保存、海南自由貿易港の範囲内の企業もしくは個人の国外への品種権申請の受理の登録などだ。

植物新品種権は種業知的財産権の重要な構成部分で、種業の革新的発展の源泉だ。今回の審査協力センターの設立には、良好なビジネス環境の構築、育種イノベーションの誘導、優良品種資源の導入に役立つという3つの重要な意義がある。（編集YF）

「人民網日本語版」2022年2月22日