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写真
凍てつく黄河 内蒙古
人民網日本語版
2022年12月09日10:40
内蒙古自治区鄂爾多斯（オルドス）市達拉特（ダラト）旗の凍結した黄河（12月7日ドローンによる撮影・連振）。
黄河の内蒙古（内モンゴル）自治区区間が、凍結による増水期を迎えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2022年12月9日
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