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凍てつく黄河　内蒙古

人民網日本語版　2022年12月09日10:40
凍てつく黄河　内蒙古
内蒙古自治区鄂爾多斯（オルドス）市達拉特（ダラト）旗の凍結した黄河（12月7日ドローンによる撮影・連振）。

黄河の内蒙古（内モンゴル）自治区区間が、凍結による増水期を迎えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年12月9日

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