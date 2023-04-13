中国1-3月の輸出入額、前年同期比4.8％増

13日午前10時から国務院新聞弁公室で行われた記者会見で、税関総署の責任者は、「今年第1四半期（1-3月）には中国の対外貿易の輸出入が前年同期比で4.8％増加し、安定したスタートを切って、月を追うごとに状況が好転した」と説明した。

税関がまとめた統計によれば、同期の対外貿易輸出入額は同4.8％増加の9兆8900億元（1元は約19.4円）で、そのうち輸出は同8.4％増の5兆6500億元、輸入は同0.2％増の4兆2400億元だった。

税関の統計では、同期には対外貿易の構造の最適化が続き、一般貿易の輸出入額は同7.9％増の6兆4600億元になった。ASEANは引き続き中国にとって1番目の貿易相手先であり、対ASEAN輸出入額は同16.1％増の1兆5600億に上り、中国の対外貿易総額の15.8％を占めた。欧州連合との輸出入額は1兆3400億元、米国は1兆1100億元、日本は5464億1千万元、韓国は5284億6千万元だった。

同期の中国と「一帯一路」（the Belt and Road）沿線国との輸出入額の合計は同16.8％増の3兆4300億元に達した。また中国と中国以外の地域的な包括的経済連携（RCEP）加盟国との輸出入額は同7.3％増の計3兆800億元だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2023年4月13日