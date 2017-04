現在、中国国内で話題を集めている反腐敗を扱ったドラマ「人民的名義(The name of the people )」の劇中で、銀行員が紙幣を数える「札勘定」のシーンがネット上で注目を集めている。江蘇省徐州財経学校会計技能専攻の教師は取材に対し、ドラマのようなカッコいい札勘定の方法は実在すると語る。教師は、「私たちが得意とするのは一本の指で1枚ずつ数える方法と、複数の指で複数枚を同時に数える方法。複数の指で複数枚を同時に数える方法の場合、同校では1束の札束を6秒で数え、紙幣計数機よりも速くなければならないとしている。私個人もおよそ6秒前後で1束の札束を数えることができる」とした。(編集TG)

「人民網日本語版」2017年4月18日