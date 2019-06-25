第22回上海国際映画祭「金爵賞」発表 96歳の常楓が最優秀男優賞

第22回上海国際映画祭「金爵賞」授賞式が23日夜、上海大劇院で行われた。トルコ人映画監督のヌリ・ビルゲ・ジェイラン氏が率いる金爵賞審査委員会のメンバーが授賞式に出席し、各賞の受賞者を発表した。人民網が伝えた。

イラン映画「Castle of Dream（中国語タイトル：夢之城堡）」が最優秀作品賞と最優秀監督賞を受賞し、同作品の主演男優であるハメッド・サベリ・ベーダードさんと「拂郷心（The Return）」に出演した96歳になる俳優の常楓（チャン・フォン）さんが共に最優秀男優賞を、サロメ・ダミュリアさんが「Inhale-Exhale」の演技により最優秀女優賞をそれぞれ受賞した。（編集AK）

「人民網日本語版」2019年6月25日

第22回上海国際映画祭「金爵賞」受賞作品・受賞者一覧

最優秀作品賞：

「Castle of Dream（中国語タイトル：夢之城堡）」

審査員賞：

「Inhale-Exhale（中国語タイトル：呼吸之間）」

最優秀監督賞：

レザ・ミルキャリミ「Castle of Dream」

最優秀女優賞：

サロメ・ダミュリア「Inhale-Exhale」

最優秀男優賞：

常楓「仏郷心（The Return）」、

ハメッド・サベリ・ベーダード「Castle of Dream」

最優秀脚本賞：

アレクサンドル・ルンギン/パーヴェル・ルンギン「Brotherhood（中国語タイトル：兄弟会）」

最優秀撮影賞：

ジェイク・ポロック「春潮（Spring Tide）」

芸術貢献賞：

「Trees Under the Sun（中国語タイトル：木生日光下）」

最優秀ドキュメンタリー作品：

「Bridge of Time（中国語タイトル：時間之橋」

最優秀アニメーション作品：

湯浅政明「きみと、波にのれたら」