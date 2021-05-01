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2021年上海国際女子ハーフマラソンマラソンが開催
人民網日本語版
2021年05月01日15:47
5月1日、2021年上海国際女子ハーフマラソン大会が開催された。今年はこの女性だけの人気の大会に、数千人を超える女性ランナーが参加した。（編集KS）
「人民網日本語版」2021年5月1日
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