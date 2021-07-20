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多彩な文化が息づく新疆
人民網日本語版
2021年07月20日15:45
6月13日、新疆維吾爾（ウイグル）自治区伊犁（イリ）・哈薩克（カザフ）自治州霍城県芦溝鎮四宮村で、ラベンダー畑を観光する人々（撮影・丁磊）。
豊かな自然や文化が息づく新疆の地。ここではそんな新疆の様子を見ていこう。（編集KM）
「人民網日本語版」2021年7月20日
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