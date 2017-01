ロンリープラネットが教える「いつ、どこに行こう」？

世界シェアナンバー1を誇る旅行ガイドブック「ロンリープラネット」がこのほど、新刊書「The BEST PLACE TO BE TODAY(いつ、どこに行こう?)」を出版した。専門家のアドバイス、気候、交通、支出、観光ポイントなど各要素を総合的に取り入れ、ベスト・プレイス(最適な旅行目的地)を月別に提示してくれている。新華社が伝えた。

同書で紹介されてる月別のベスト・プレイスは次のとおり。

【1月】

ウガンダ、スイス、インド、グアテマラ、スロヴェニア、日本(本州)、米フロリダ州、オーストラリア・シドニー、スペイン・ランサローテ島、北極など。大自然をこよなく愛する読者なら、タンザニア・セレンゲティ国立公園で泳ぎを楽しむのも悪くない。

【2月】

ガンビア、シンガポール、ハイチ、カナダ・ケベック、メキシコ・ミチョアカン州、スぺイン・イビサ島、伊ベニスなど。寒さに強い読者は、アイスランドでのスキー、ウォーキング、オーロラ見物はいかがだろう。

【3月】

キプロス、南アフリカ、モルジブ、チリ、コスタリカ、スリランカ、マレーシア、伊シチリア島、カナダ・バンフ国立公園、米サバンナなど。動物が好きなら、四川省にパンダを観に行くか、メキシコからカリフォルニア半島一帯でホエール・ウォッチングもいいだろう。