第17回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール　応募状況

特定非営利活動法人日中友好市民倶楽部が主催し、中国日本語教学研究会、人民網日本語版編集部、学校法人NIPPON ACADEMY、淮陰師範学院が共催する「第17回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール」は、順調に応募が推移しており、7月27日現在の分野別応募状況は、以下の通りです。
分野別応募論文数(総数46篇)
言語:19篇、文学:12篇、文化・社会:15篇
1．南開大学濱海学院
2．保定学院
3．安徽師範大学
4．北京外国語大学
5．南京師範大学中北学院
6．内モンゴル民族大学
7．浙江工商大学
8．蘇州科技大学
9．河北大学
10．嘉興学院
11．蘇州科技大学天平学院
12．華南師範大学
13．凱里学院
14．大連東軟信息学院
15．ハルビン師範大学
16．中国人民大学
17．西安交通大学
18．雲南大学
19．吉林大学
20．南昌大学
21．広東外語外貿大学
22．遼寧師範大学
23．北京第二外国語学院
24．中南林業科技大学
25．中央財経大学
26．厦門大学
27．湖南大学
28．天津外国語大学
29．蘇州大学
30．集美大学
31．常州大学
32．華南理工大学
33．大連民族大学
34．杭州師範大学
35．北京語言大学
36．清華大学
37．曲阜師範大学
38．同済大学
39．復旦大学
40．南京農業大学(大学名は論文到着順)
「人民網日本語版」2017年7月28日
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