中国、春節7連休の旅客輸送数は延べ9841.6万人　前年同期比34.8％減

中国国務院共同対策メカニズム春運（春節＜旧正月、今年は2月12日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）業務専門グループの統計によると、春節に合わせて7連休となった11日から17日の間、中国全土の鉄道、道路、水路、民用航空の利用者は合わせて延べ9841万6000人で、2019年同期比76.8％減、2020年同期比34.8％減だった。中央テレビニュースが報じた。

内訳は、鉄道利用者は延べ2405万7000人で、2019年同期比60.2％減、2020年同期比3.6％増。

道路利用者は延べ6785万人で、2019年同期比79.9％減、2020年同期比43.2％減だった。

水路利用者は延べ293万5000人で、2019年同期比76.8％減、2020年同期比63.2％増。

民用航空利用者は延べ357万4000人で、2019年同期比71.7％減、2020年同期比45.5％減だった。

高速道路の利用を見ると、7連休中、中国全土の高速道路を利用した車両数は2億1965万1500台で、2019年同期比20.27％減、2020年同期比118.26％増だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2021年2月19日