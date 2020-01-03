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「初売り」で販売促進する日本の小売店
人民網日本語版
2020年01月03日13:28
初売りセールを開催する家電量販店（撮影・呂少威）。
日本のほとんどの小売店が今月2日、「初売り」を開始。お得な「福袋」の販売や初売りセールなども実施され、多くの客で賑わった。中国新聞網が報じた。（編集KN）
「人民網日本語版」2020年1月3日
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