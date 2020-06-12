北京の5G基地局、累計で2万基以上に

北京市通信管理局の王暉氏は11日に開かれた北京市新インフラ建設行動案記者会見において、北京市で当面建設された5G基地局は計2万1086基にのぼると発表した。5Gの正式な商用化から1年が経過し、北京市の5Gユーザーが312万7700人に達した。新華社が伝えた。

北京市が建設した5G基地局の91％が既存の基地局を改良したものだ。5Gの正式な商用化から1年、北京移動・北京聯通・北京電信の通信キャリア3社の、工業製造、交通・物流、文化・ビジネス、教育・医療などの関連垂直産業との協力プロジェクトが累計で1000件以上にのぼっている。

「北京市の新インフラ建設加速の行動案（2020−22年）」に基づき、北京市は行動計画の「5G＋ライブ配信、5G＋eスポーツ、5G＋8K」など一連の応用シーンの需要に焦点を絞り、5Gネットワークの特性と結びつけ、独立ネットワーク構築を積極的に推進し、5G基地局建設案を最適化する。

北京市は現在まで、すでに5G基地局を3729基開設している。北京の通信業界は今後引き続き建設を強化し、「5Gインフラ建設の推進加速に関する活動案」の「首都機能中核エリア、北京都市副中心などの重点機能エリアの5Gネットワークのフルカバー」という任務の1年前倒しの達成を目指す。五環路以内の屋外連続カバー、五環以外重点エリア、典型的な応用シーンの正確なカバーを実現する。（編集YF）

「人民網日本語版」2020年6月12日