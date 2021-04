アニメーション映画「STAND BY ME ドラえもん 2」が中国で5月28日に公開されることがこのほど発表され、ポスターも公開された。「STAND BY ME ドラえもん」の第一弾が公開されてから6年が経っており、この完結編の公開を中国のドラえもんファンは首を長くして待っていた。

公開された最新ポスターを見ると分かるように、同作品は第一弾ののび太としずかちゃんが付き合い始めるというストーリーを引き継いでおり、二人は結婚式の日を迎える。ドラえもん50周年という節目を迎え、幼馴染として成長してきたのび太としずかちゃんは遂に愛を実らせ、ゴールインを迎えそうだが、のび太の夢は本当にかなうのだろうか?結婚式は順調に終わるのだろうか?公開の日が待ち遠しいかぎりだ。(編集KN)

「人民網日本語版」2021年4月20日