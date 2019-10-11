政治 経済 社会 科学 写真 動画 中日 カルチャー 日本チャンネル
人民網日本語版>>写真

第3回平遥国際映画祭開幕式にスター続々登場

人民網日本語版　2019年10月11日14:14
第3回平遥国際映画祭開幕式にスター続々登場
平遥国際映画祭のレッドカーペットに登場した映画「少女佳禾」の出演者とスタッフ（撮影・張雲）。

山西省平遥県で10日、第3回平遥国際映画祭が開幕し、スターたちが続々とレッドカーペットに登場した。中国新聞網が伝えた。（編集TG）

「人民網日本語版」2019年10月11日

 1 2 3 4次ページ

最新ニュース

注目フォトニュース

コメント

| おすすめ写真

ランキング

企画

おすすめ動画