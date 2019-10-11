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第3回平遥国際映画祭開幕式にスター続々登場
人民網日本語版
2019年10月11日14:14
平遥国際映画祭のレッドカーペットに登場した映画「少女佳禾」の出演者とスタッフ（撮影・張雲）。
山西省平遥県で10日、第3回平遥国際映画祭が開幕し、スターたちが続々とレッドカーペットに登場した。中国新聞網が伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2019年10月11日
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