「笹川杯　本を味わい日本を知る作文コンクール2020」審査結果発表

中日両国政府が合意した「中日文化・スポーツ交流推進年」の今年、その活動の一環として行われた「笹川杯 本を味わい日本を知る作文コンクール2020」は成功裏に閉幕した。全国27の省・直轄市・自治区および香港特別行政区の216校の高校生や大学生、社会人から1815点の作品が寄せられ、厳正な審査の結果、一等賞4名、二等賞8名、三等賞30名、優秀賞40名が選ばれた。また、15校が功労賞、41名の教師が優秀指導教師賞を受賞した。一等賞受賞者は日本科学協会の招待で来年日本を訪問する予定（新型コロナウイルス感染症の状況を見て判断）。その目的は、日本の若者との交流と日本社会の考察を通して両国青年の文化交流と人的交流を深め、友好を増進するとともに相互理解と相互信頼を促進すること。

一等賞(4名)

李聡（大連外国語大学）、劉華（南通大学）、余憧欣（遼寧師範大学）、郭倩鈺（上海外国語大学）

二等賞(8名)

蔡蕙仙（延辺大学）、王麗媛（中央財経大学）、尚楚岳（北京師範大学）、倪笑依（北京外国語大学）、詹鑫（大連外国語大学）、閻芊婧（河北大学）、張佳穎（西安交通大学）、李林億（北京語言大学）

三等賞(30名)

李依格（無所属）、汪冰慧（大連外国語大学）、張嘉芸（遼寧師範大学）、彭依群（江蘇海洋大学）、薛麗麗（長春工業大学）、李仁彦（三江学院）、趙姣姣（海南師範大学）、王暁霏（曲阜師範大学）、薛佳眉（南京郵電大学）、乃佳萱（中南民族大学）、馬俊睿（西北師範大学）、班靖（北京第二外国語学院）、童越（安徽師範大学）、陳倩平(長江師範学院外国語学院)、孫瑶（江蘇理工学院）、劉力暢（遼寧師範大学）、特日格勒（内蒙古大学）、楊剣萍（武漢工程大学）、姜雅雯（東華理工大学）、楊銀玥（浙江越秀外国語学院）、李若蘭（四川軽化工大学）、賀宇晨（北京科技大学）、陳科源（浙江越秀外国語学院）、張紅雪（南京工業大学）、王琦玥（安徽大学）、孫佳悦（内蒙古民族大学）、師啓軒（西北師範大学）、王雲聡（南京信息工程大学）、陳冉冉（山東科技大学）、李根（大連民族大学）、

優秀賞(40名)

謝家歓（南京工業大学浦江学院）、張天安（東北財経大学）、唐鈺潔（嶺南師範学院）、胡文志（青島大学）、黄亦晴（福州大学）、王奕丹（天津師範大学）、孫盛梅（延辺大学）、楊小欣欣（大連外国語大学）、程晨（江西財経大学）、肖錦（曲阜師範大学）、方紅鑫（安徽師范大学）、孙瑞閣（東華大学）、栾霏（東南大学）、金超瑛（延辺大学）、張荊晶（河北大学）、羅倩（南京信息工程大学）、廖芷慧（青島大学）、徐嘉盈（東華大学）、陳勝昔（福建省福州市仓山区高湖小学）、喬志遠（上海科普教育促進中心）、熊梓轩（上海海事大学）、劉琬鈺（浙江工商大学）、呉子涵（ハルビン工業大学）、熊繊愉（海南師範大学）、王文楽（寧波工程学院）、趙逸明（浙江経貿職業技術学院）、孫甜甜（河南大学）、朱順達（嶺南師範学院）、魏冬梅（北京康肯環保設備有限会社）、周潔儀（嶺南師範学院）、彭映分（貴州民族大学）、丁智揚（上海甘泉外国語中学）、王詩涵（佳木斯大学外国語学院）、劉雯雯（青島農業大学）、李藍宇（対外経済貿易大学）、江艶梅（社会·退職して大学院への進学を目指している）、陳瑶（煙台大学）、黄永楽（浙江工商職業技術学院（卒業生））、楊蔚彧（華東師範大学）、楊翼萌（長江師範学院外国語学院）

優秀指導教師賞(41名)

李瑩、小野寺潤（大連外国語大学）、勝川真琴（南通大学）、野口研（遼寧師範大学）、鵜飼祐江（上海外国語大学）、李美花（延辺大学）、李蕊（中央財経大学）、小森万里（北京師範大学）、陳慕薇（北京外国語大学）、川内浩一（大連外国語大学）、名部井一良（河北大学）、奥野昂人（西安交通大学）、佐藤芳之（北京語言大学）、李愛華（江蘇海洋大学）、渡部恵（長春工業大学）、中村忠義（三江学院）、汪宇(海南師範大学)、棚橋徹夫（曲阜師範大学）、落合純子（南京郵電大学）、叶勛（初心教育）、張文穎（北京第二外国語学院）、陳婷婷（安徽師範大学）、劉九令（長江師範学院外国語学院）、疎蒲剣、大本啓典（江蘇理工学院）、巴德瑪（内蒙古大学）、久保輝幸（武漢工程大学）、劉国勇（東華理工大学）、陳琴、何慧燕（浙江越秀外国語学院）、馬燕波（四川軽化工大学）、世羅恵巳（北京科技大学）、林祥瑜（南京工業大学）、朱冬冬（安徽大学）、王旦旦（内蒙古民族大学）、郅永瑋、武田英一（西北師範大学）、山田ゆき枝（南京信息工程大学）、曲佰玲(南京信息工程大学)、 劉傑（山東科技大学）、張春梅（大連民族大学）

功労賞 (15校)

浙江越秀外国語学院、長江師範学院、大連民族大学、大連工業大学、嶺南師範学院、延辺大学、南京信息工程大学、山東師範大学、華中師範大学、大連外国語大学、福建師範大学、寧波工程学院、南京郵電大学、安徽師範大学、上海初心教育

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「人民網日本語版」2020年12月2日