エジプトの黄金のミイラが中国で初公開　北京

中国初公開となる黄金のミイラ6体など、古代エジプトの貴重な文化財を展示する特別展「Meet Egypt The Exhibition of the Golden Mummies」が15日、北京で開幕した。中国新聞網が報じた。

今回の特別展の展示品には、約2000年前のファイユームの肖像画11点も含まれている。「ファイユームの肖像画」は、古代ローマ帝国時代のミイラ肖像画で、古代世界で最も注目を集めていた肖像画の一つだ。ファイユームの肖像画は、世界で現存する最古の肖像画の一つで、1980年代に発見され、人々の美術の発展に対する見方を変えた。木の板にエンカウスティークで描かれており、現代の人々にも好まれる非常にリアルな仕上がりとなっている。

主催者によると、静態展示品のほか、ニューメディアコンテンツも数多く採用。例えば、ドキュメンタリー3作品やタッチパネル式展示7つ、ミイラのCTスキャン展示パネル3つなども準備されており、盛りだくさんの展示内容となっている。また、フォトラリーも楽しむこともでき、3Dで映し出された背景壁をバックに、古代エジプトにタイムスリップしたような服装になって写真撮影し、古代エジプト文化を体感できるようになっている。(編集KN)

「人民網日本語版」2021年8月17日