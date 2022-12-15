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メタセコイアが彩る玄武湖の冬景色　江蘇省南京

人民網日本語版　2022年12月15日13:24
メタセコイアが彩る玄武湖の冬景色　江蘇省南京

江蘇省南京市の明城壁沿いにある玄武湖のメタセコイアが12月14日、色鮮やかに染まり、美しい冬景色を織りなしていた。中国新聞社が報じた。（編集KM）

「人民網日本語版」2022年12月15日

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