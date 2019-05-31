2018年の中国国内観光客数が延べ55億人以上に

中国文化・観光部（省）がこのほど、「2018年文化・観光発展統計公報」を発表した。公報の統計データによると、2018年全年の国内観光客数は延べ55億3900万人で、前年比10.8％増。中国を訪れた外国人観光客数は同1.2％増の延べ1億4120万人。海外に出かけた中国人観光客数は同14.7％増の延べ1億4972万人にそれぞれ達した。新華社が伝えた。

公報の統計データによると、2018年末の時点で、全国の各種文化・観光関連企業数は31万8200社、従業員数は357万700人。文化芸術団体の数は1万7123団体で、前年末比1381団体増。文化芸術団体による年間公演回数は312万4600回、前年比6.4％増。国内の観客数は同10.3％増の延べ13億7600万人だった。

2018年末の時点で、全国の文化財関連機関数は1万160ヶ所で、前年末比229ヶ所増。年間来場者数は延べ12億2387万人、前年比6.6％増。2018年、全国の文化事業費は928億3300万元（1元は約15.8円）、前年比72億5300万元（8.5％）増。全国の一人あたり文化事業費は66.53元、同4.96元（8.1％）増。財政総支出に占める文化事業費の割合は0.42％、前年とほぼ横ばいだった。（編集KM）

「人民網日本語版」2019年5月31日