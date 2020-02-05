週間時事用語（新型コロナウイルス関連用語）

冠状病毒 ：コロナウイルス

（中）面对疫情严峻形势，快速诊断、药物治疗成为新型冠状病毒疫情防控关键所在，也是社会关注的焦点。

（日）深刻な感染状況を受け、速やかな診断と薬物による治療が新型コロナウイルスの感染対策のカギとなっており、一般社会もその点に注目している。

密切接触者 ：濃厚接触者（のうこうせっしょくしゃ）

医学观察 ：医学的観察（いがくてきかんさつ）

（中）目前累计追踪到密切接触者252154人，当日解除医学观察18457人，现有185555人正在接受医学观察。

（日）現在把握されている濃厚接触者は累計25万2154人で、同日に医学的観察を解除された人は1万8457人、現在も医学的観察を受けている人は計18万5555人となっている。

世界卫生组织 ：世界保健機関（WHO、せかいほけんきかん）

突发公共卫生事件 ：公衆衛生上の緊急事態 （こうしゅうえいせいじょうのきんきゅうじたい）

（中）当地时间1月30日晚，世界卫生组织宣布，将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。

（日）世界保健機関（WHO）はスイス時間1月30日夜、新型コロナウイルス感染による肺炎が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言した。

交叉感染 ：院内感染（いんないかんせん）

（中）根据2003年抗击‘非典’时的经验，新建集中收治疫情患者的医院，能够很大程度上缓解现有医院的压力，减少交叉感染。

（日）SARSとの闘いの経験を基に、新型コロナウイルス感染による肺炎患者を専門に治療する病院を新たに建設することで、現有の病院の負担を大きく緩和し、院内感染を減らすことができる。

防护服 ：防護服（ぼうごふく）

（中）优先保障武汉和湖北其他重点地区需要，抓紧弥补湖北省医用口罩、防护服等重点医疗防控物资缺口。

（日）武漢市と湖北省のその他重点地区の需要を優先的に満たし、湖北省の医療用マスクや防護服など重点医療・感染症対策物資の不足を急ピッチで補う必要がある。

潜伏期 ：潜伏期間（せんぷくきかん）

（中）10到14天是一个很好的隔离观察期，潜伏期过去了，发病的及时治疗，没发病也就没病，所以不会因春运返程出现大传染。

（日）10日間から14日間が望ましい隔離観察期間。ウイルスの潜伏期間が過ぎれば、発病した人は速やかに治療を受けるし、発病しなかった人は感染していなかったということになる。従って、春節のUターンラッシュで大規模な感染拡大が起こることはない。

瞒报 ：情報の隠匿（じょうほうのいんとく）

（中）要公开透明、及时准确发布疫情和防控信息，不得瞒报、漏报。

（日）感染状況と予防・抑制に関する情報に関し、透明な情報公開とリアルタイムでの正確な発表を行わなければならず、情報の隠匿や報告漏れがあってはならない。

医护人员 ：医療従事者（いりょうじゅうじしゃ）

（中）经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员于2月3日起承担武汉火神山新型冠状病毒感染肺炎专科医院医疗救治任务。

（日）習近平中央軍事委員会主席は、軍隊から医療従事者を1400人選び、2月3日から、新型コロナウイルス感染による肺炎患者の専門受け入れ病院である武漢火神山医院の医療任務に当たらせることを許可した。

医用外科口罩：サージカルマスク

（中）医用外科口罩和医用N95口罩外表面都经过“拒水处理”，酒精、水、血液、唾液等都很难渗入。

（日）サージカルマスクと医療用N95マスクの外側の表面には耐水処理が施されており、アルコール、水、血液、唾液などが浸透しにくい。

发热门诊 ：発熱外来（はつねつがいらい）

流行病学 ：疫学（えきがく）

（中）出院患者为男性，19岁，1月23日下午到清远市人民医院发热门诊就诊。根据临床症状和流行病学调查，确认为新型冠状病毒感染的肺炎病例。

（日）退院患者は19歳の男性で、1月23日午後に清遠市人民病院の発熱外来で受診した。臨床症状や疫学調査に基づき、新型コロナウイルス肺炎が確認された。

病灶 ：病巣（びょうそう）

（中）经过清远市人民医院医护团队的极力救治，患者体温恢复正常，咳嗽等症状消失，肺部病灶较入院时明显吸收好转。

（日）清遠市人民病院の医療チームによる懸命な治療により、患者の体温が平熱に戻り、せきなどの症状が消え、肺の病巣が入院時より目に見えて回復した。

（編集SC、TG）

「人民網日本語版」2020年2月5日