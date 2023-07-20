中国、再生可能エネルギー総発電設備容量が13億kWを突破

中国全土の再生可能エネルギーは今年に入り好調な勢いを見せており、発電設備容量と発電量が安定的に増加している。国家エネルギー局によると、6月末現在の中国全土の再生可能エネルギー総発電設備容量は13億kWを突破し、前年同期比18.2％増の13億2200万kWに達し、中国の総発電設備容量の約48.8％を占めた。うち水力発電設備容量は4億1800万kW、風力発電は3億9000万kW、太陽光発電は4億7100万kW、バイオマス発電は4300万kW。人民日報が伝えた。

1−6月の再生可能エネルギー新規発電設備容量は1億900万kWで、中国全土の新規設備容量の77％を占めた。うち水力発電は536万kW、風力発電は2299万kW、太陽光発電は7842万kW、バイオマス発電は176万kW。中国全土の再生可能エネルギー発電量は1兆3400億kWhで、うち水力発電は5166億kWh、風力発電は4628億kWh、太陽光発電は2663億kWh、バイオマス発電は984億kWh。

電力プロジェクトの投資の面では、1−6月の中国全土の主要発電企業の電源プロジェクトへの投資実行額は前年同期比53.8％増の3319億元（1元は約19.3円）。うち太陽光発電は113.6％増の1349億元、風力発電は34.3％増の761億元、原子力発電は56.1％増の359億元。電力網プロジェクト投資実行額は7.8％増の2054億元。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年7月20日