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人民網日本語版>>政治

中国共産党第19期中央委員会第1回全体会議コミュニケ

人民網日本語版　2017年10月25日13:20

中国共産党第19期中央委員会第1回全体会議が25日、北京で行われた。新華社が伝えた。

会議には中央委員204人と候補委員172人が出席し、中央紀律検査委員会の委員が列席した。

習近平氏が会議の主宰を務め、中央委員会総書記に選出された後、重要談話を行った。

会議で、中央政治局委員、中央政治局常務委員会委員、中央委員会総書記を選出した。中央政治局常務委員会の指名に基づき、中央書記処のメンバーを承認し、中央軍事委員会のメンバーを決定した。また、第19期中央紀律検査委員会第1回全体会議が選出した書記と副書記、常務委員会委員の人選を承認した。各名簿は以下の通り。

1.中央政治局委員（画数順、敬称略）

丁薛祥、習近平、王晨、王滬寧、劉鶴、許其亮、孫春蘭（女）、李希、李強、李克強、李鴻忠、楊潔篪、楊暁渡、汪洋、張又侠、陳希、陳全国、陳敏爾、趙楽際、胡春華、栗戦書、郭声琨、黄坤明、韓正、蔡奇

2.中央政治局常務委員会委員

習近平、李克強、栗戦書、汪洋、王滬寧、趙楽際、韓正

3.中央委員会総書記

習近平

4.中央書記処書記

王滬寧、丁薛祥、楊暁渡、陳希、郭声琨、黄坤明、尤権

5.中央軍事委員会主席、副主席、委員

主席：習近平

副主席：許其亮、張又侠

委員：魏鳳和、李作成、苗華、張昇民

6.中央紀律検査委員会書記、副書記、常務委員会委員

書記：趙楽際

副書記：楊暁渡、張昇民、劉金国、楊暁超、李書磊、徐令義、肖培、陳小江

常務委員会委員（画数順、敬称略）

王鴻津、白少康、劉金国、李書磊、楊暁超、楊暁渡、肖培、邹加怡（女）、張昇民、張春生、陳小江、陳超英、趙楽際、侯凱、姜信治、駱源、徐令義、凌激、崔鵬

（編集TG）

「人民網日本語版」2017年10月25日

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