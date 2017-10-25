中国共産党第19期中央委員会第1回全体会議コミュニケ

中国共産党第19期中央委員会第1回全体会議が25日、北京で行われた。新華社が伝えた。
会議には中央委員204人と候補委員172人が出席し、中央紀律検査委員会の委員が列席した。
習近平氏が会議の主宰を務め、中央委員会総書記に選出された後、重要談話を行った。
会議で、中央政治局委員、中央政治局常務委員会委員、中央委員会総書記を選出した。中央政治局常務委員会の指名に基づき、中央書記処のメンバーを承認し、中央軍事委員会のメンバーを決定した。また、第19期中央紀律検査委員会第1回全体会議が選出した書記と副書記、常務委員会委員の人選を承認した。各名簿は以下の通り。
1.中央政治局委員（画数順、敬称略）
丁薛祥、習近平、王晨、王滬寧、劉鶴、許其亮、孫春蘭（女）、李希、李強、李克強、李鴻忠、楊潔篪、楊暁渡、汪洋、張又侠、陳希、陳全国、陳敏爾、趙楽際、胡春華、栗戦書、郭声琨、黄坤明、韓正、蔡奇
2.中央政治局常務委員会委員
習近平、李克強、栗戦書、汪洋、王滬寧、趙楽際、韓正
3.中央委員会総書記
習近平
4.中央書記処書記
王滬寧、丁薛祥、楊暁渡、陳希、郭声琨、黄坤明、尤権
5.中央軍事委員会主席、副主席、委員
主席：習近平
副主席：許其亮、張又侠
委員：魏鳳和、李作成、苗華、張昇民
6.中央紀律検査委員会書記、副書記、常務委員会委員
書記：趙楽際
副書記：楊暁渡、張昇民、劉金国、楊暁超、李書磊、徐令義、肖培、陳小江
常務委員会委員（画数順、敬称略）
王鴻津、白少康、劉金国、李書磊、楊暁超、楊暁渡、肖培、邹加怡（女）、張昇民、張春生、陳小江、陳超英、趙楽際、侯凱、姜信治、駱源、徐令義、凌激、崔鵬
（編集TG）
「人民網日本語版」2017年10月25日
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