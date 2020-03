元SMAPの木村拓哉と歌手の工藤静香の長女Cocomiが「VOGUE JAPAN」 5月号(3月28日発売)の表紙でファッション界デビューを飾る。

Cocomiのデビューが発表されると、妹のKokiは微博(ウェイボー)に姉と頬を寄せて映るツーショット画像をアップし、「私の知っている人のうち、彼女は、ルックスも、心も一番美しい女性だ。私の一番の姉、大好き(she is the the most beautiful person I know inside and out and she is definitely the best sister in the world)」と綴り、仲の良さを示した。また、木村拓哉も「go FLY!!my ANGELS!!」と祝福のメッセージを送った。ネットユーザーからは、「妹は父親似で、姉は母親の工藤静香似だ」、「家族全員顔面偏差値が高い」との声を寄せている。(編集KN)

「人民網日本語版」2020年3月19日