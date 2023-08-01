中国上半期の再エネ新規設備容量、1億900万kW増加

国家エネルギー局は7月31日、2023年第3四半期定例記者会見を行い、今年上半期のエネルギー情勢及び再生可能エネルギーの発展状況を発表した。

「中国全土上半期の再生可能エネルギー新規設備容量は前年同期比98.3％増の1億900万kWで、新規設備容量の77％を占めた」。国家エネルギー局新エネ・再生可能エネルギー司の王大鵬副司長は、「うち水力発電新規系統接続は206万kW、揚水発電は330万kW、風力発電は2299万kW、太陽光発電は7842万kW、バイオマス発電は176万kW。

23年上半期現在、中国全土の再生可能エネルギー設備容量が13億kWを突破し、同18.2％増の13億2200万kWに達した。史上初めて石炭火力発電を抜き、中国の総発電設備容量の約48.8％を占めた。うち水力発電は4億1800万kW、風力発電は3億8900万kW、太陽光発電は4億7000万kW、バイオマス発電は4300万kW。

発電量を見ると、上半期の中国全土の再生可能エネルギー発電量は1兆3400億kWhに達し、うち風力・太陽光発電量は同23.5％増の7291億kWh。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年8月1日