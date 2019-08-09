中国7月の輸出10.3％増、輸入0.4％増

税関がまとめた統計によると、今年1-7月には、中国の物品貿易輸出入額が17兆4100億元（1元は約15.0円）に達し、前年同期比4.2％増加した。このうち輸出は9兆4800億元で同6.7％増加し、輸入は7兆9300億元で同1.3％増加し、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は1兆5500億元の黒字で、黒字額は同47.4％拡大した。7月の輸出入総額は2兆7400億元で同5.7％増加し、うち輸出は1兆5300億元で同10.3％増加、輸入は1兆2100億元で同0.4％増加、貿易収支は3102億6千万元の黒字で、黒字額は同79％拡大した。

米ドル建てで計算すると、今年1-7月の輸出入額は2兆5600億ドル（1ドルは約105.9円）で同1.8％減少し、輸出は1兆3900億ドルで同0.6％増加、輸入は1兆1700億ドルで同4.5％減少で、貿易収支は2256億9千万ドルの黒字となり、黒字額は同38.7％拡大した。7月の輸出入総額は3980億ドルで同0.8％減少し、輸出は2215億3千万ドルで同3.3％増加、輸入は1764億7千万ドルで同5.6％減少、貿易収支は450億6千万ドルの黒字で、黒字額は同63.9％拡大した。（編集KS）

「人民網日本語版」2019年8月9日