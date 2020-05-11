北京冬季五輪のカラー・システムとコアグラフィックスが発表

2022年北京冬季五輪・パラリンピックのカラー・システムとコアグラフィックスが8日に発表された。新華網が報じた。
2022年北京冬季五輪・パラリンピックカラー・システム
「カラー・システム」と「コアグラフィックス」の総称は「Look of the Games」、エンブレムやマスコットなど共に、五輪のコア要素となる。
今後、五輪会場内外やユニフォーム、チケット、オフィシャルグッズ、祝賀セレモニー、交通機関、文化活動、都市景観など、五輪関連のデザイン全てが「カラー・システム」と「コアグラフィックス」を順守することになる。
カラー・システムは、主色、間色、補助色の三部分からなっている。主色は、霞光紅（Glowing Red）、迎春黄（Spring Yelloｗ）、天霽藍（Sapphire sky）、長城灰（Great Wall Gray）、瑞雪白（Snow White）の5色。
間色は、天青（Sky Blue）、梅紅（Plum-blossom Pink）、竹緑（Bamboo Green）、氷藍（Ice Blue）、吉柿（Persimmon Orange）の5色。
補助色は墨（Chinese ink）、金(Gold)、銀(Sliver)の3色だ。