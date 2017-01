呉亦凡「スターオブザイヤー」の受賞コメントは「スターは楽ではない」

「騰訊(テンセント)エンターテインメント白書」が、28日発表され、呉亦凡(クリス・ウー)が「スターオブザイヤー(最優秀俳優賞)」に選ばれた。これをうけて現在クリスと拮抗するほどの高い人気を誇る鹿晗(ル・ハン)を抑え、商業価値ナンバーワンの若手俳優となった。広く認められたかたちになった呉亦凡だが「スターは楽ではない。今後は作品の中で頑張っていきたい」と感想を漏らした。人民網が伝えた。

張譯(チャン・イー)は2016年において「老炮儿(Mr. Six)」や「追凶者也(COCK AND BULL)」、「我不是潘金蓮(I Am Not Madame Bovary)」等の作品で主演ではなかったものの、次々と出演オファーがもたらされ、その素晴らしい演技で観客にその存在感を示した。「最優秀演技賞」授賞の際には「今年の興行収入は冷え込んでいたせいか、この張譯のような脇役でも注目された。脇役でも光彩を放つことができるようだ」と自嘲気味なユニークを交えてコメントした。

テレビ業界の「模範労働者」ともいうべき唐嫣(ティファニー・タン)は、「錦繍未央(The Princess Weiyoung)」で再びその実力を認められ、「最優秀演技賞」を受賞した。唐嫣は「女優として、今後もすべての作品のすべての役を真剣に演じて行きたい」とコメントした。(編集TK)

「人民網日本語版」2016年12月30日