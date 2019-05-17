第19回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール　参加要項

特定非営利活動法人日中友好市民倶楽部が主催する「第19回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール」は、6月1日より応募開始となる。同コンクールの応募資格は、中国の大学に在籍する日本国籍以外の日本語学部4年生(日本留学経験者は、日中合わせての在学年数が、4年以下の学生に限る)で、未発表の日本語で書かれた卒業論文(3万字以内)に限る。

今回の応募要項は、以下の通り。

主催：

特定非営利活動法人日中友好市民倶楽部

共催：

教育部高等教育外语専業教学指導委員会日語分委員会、中国日本語教学研究会、人民日報網絡中心日本語編集部、復旦大学、天津外国語大学、淮陰師範学院、

後援：

中国日本友好協会、東海新報社、広東外語外貿大学、上海外国語大学、吉林大学、 華東師範大学、遼寧師範大学、北京師範大学、対外経済貿易大学、北京大学、北京外国語大学、北京語言大学、北京第二外国語学院、南開大学、南京大学、貴州財経大学、淮海工学院

主旨：

専門性の高い日本語学習者を育成し、中国における日本語教育の指針を示し、 日本語教育の振興と学術の向上に寄与することを目的とする。

応募資格：

中国の大学に在籍する日本国籍以外の日本語学部4年生(日本留学経験者は、日中合わせての在学年数が、4年以下の学生に限る)で、未発表の日本語で書かれた卒業論文(3万字以内)に限る。

応募方法：

日本語科の定員に関らず、最優秀論文一篇を学部長名で推薦し、活字印刷及びE-mailで応募する。なお、前年度受賞実績のある大学は、二篇の応募が可能ですが、二篇応募する場合、異なる分野での応募をお願いします。 また、応募各大学の2019年度全学生の卒業論文テーマ一覧表は、サイト掲載の雛形を参考にして、同一形式で作成願います。

応募についての注意事項：

一分野の応募論文数が20篇に達した場合、その分野の応募を締め切りますので、応募状況 (http://www.japan-china-friendship.com/) を参照の上、応募論文を決定願います。郵送の場合は書留でお願いします。

応募の受付開始：

2019年6月1日

応募の締め切り：

2019年7月30日必着

応募先：

郵便番号・住所 〒223300 江蘇省淮安市長江西路111号淮陰師範学院外国語学院

受取人：劉 峰

応募に関する問い合わせ先：

事務局 劉 峰 Email:[email protected]（日本語）

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