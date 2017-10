NZで中国映画祭が開幕 　「建軍大業」など12作品が上映

ニュージーランド最大の都市・オークランドで30日夜、ニュージーランド中国映画祭が開幕。オープニング作品として「大唐玄奘」が上映された。新華社が報じた。

今後3日間、オークランドのほか、首都のウェリントン、南島最大の街・クライストチャーチなどで、「■公河行動(■はさんずいに眉、邦題:メコン大作戦)」、「建軍大業(The Founding of An Army)」」、「一句頂一万句(Someone To Talk To)」など、中国映画12作品が上映される。

在ニュージーランド中国大使館の王魯▲(▲は丹へんに彡)大使は、お祝いメッセージの中で、「今年は中国とニュージーランドの国交が成立して45周年。同映画祭は一連の記念イベントの中でも重要な位置を占めており、ニュージーランドの方々に最新の中国の傑作映画を紹介できる。また、両国の映画分野における交流、協力は継続して深化いくだろう」と期待を示した。

オークランド、ウェリントン、クライストチャーチの3都市の市長もそれぞれお祝いメッセージを寄せ、「映画祭の開催はニュージーランドと中国の映画界が理解し合い、うまく連携している証。映画業界が両国の友好関係の発展を促進する架け橋になることを願っている」とした。(編集KN)

「人民網日本語版」2017年10月31日