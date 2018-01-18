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人民網日本語版>>科学技術

中国のIoT技術が国際標準に

人民網日本語版　2018年01月18日10:31

WAPI（中国独自の無線LAN規格）産業連盟が16日に発表した情報によると、同連盟が中心となりチームで自主開発した近接通信安全試験技術（NEAU-TEST）が正式に発表され、国際標準化機構・国際電気標準会議（ISO・IEC）の国際標準となった。これにより中国が自主開発するIoT（モノのインターネット）重要・共通安全コア技術が、再び海外に進出したことになる。新華社が伝えた。

この国際標準は近接通信安全（NEAU）技術の試験標準で、NEAU協定の適合性試験方法を規範化し、試験装置、試験規則、試験用例、試験の流れ、試験結果の予想などを提供した。NFCデバイス間の安全なリンクを構築し、デバイスの近接エアー・インターフェース盗聴、デバイスの偽造、データ改ざんなどの攻撃を回避できる。

近接通信（NFC）は近距離無線通信技術で、携帯電話に広く搭載されており、モバイル決済や公共交通カードなどの分野で用いられている。NEAU技術の登場により、NFC汎用エアー・インターフェースの通信安全が保障された。（編集YF）

「人民網日本語版」2018年1月17日

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