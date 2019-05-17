第19回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール　応募要項

特定非営利活動法人日中友好市民倶楽部が主催する「第19回日中友好中国大学生日本語科卒業論文コンクール」は、6月1日より応募開始となる。同コンクールの応募資格は、中国の大学に在籍する日本国籍以外の日本語学部4年生(日本留学経験者は、日中合わせての在学年数が、4年以下の学生に限る)で、未発表の日本語で書かれた卒業論文(3万字以内)に限る。

今回の応募要項は、以下の通り。

◆主催：

特定非営利活動法人日中友好市民倶楽部

◆共催：

教育部高等教育外语専業教学指導委員会日語分委員会、中国日本語教学研究会、人民日報網絡中心日本語編集部、復旦大学、天津外国語大学、淮陰師範学院

◆後援：

中国日本友好協会、東海新報社、広東外語外貿大学、上海外国語大学、吉林大学、 華東師範大学、遼寧師範大学、北京師範大学、対外経済貿易大学、北京大学、北京外国語大学、北京語言大学、北京第二外国語学院、南開大学、南京大学、貴州財経大学、淮海工学院

◆主旨：

専門性の高い日本語学習者を育成し、中国における日本語教育の指針を示し、 日本語教育の振興と学術の向上に寄与することを目的とする。

◆実行委員会の構成：

名誉会長:

中国教育部高等教育外語専業教学指導委員会日本語分科委員会委員長・前天津外国語大学学長・修 剛

会 長:

特定非営利活動法人日中友好市民倶楽部理事長・小野寺健

副 会 長:

中国日本語教学研究会会長・吉林大学外国語学院院長・周异夫

元北京日本学研究中心主任・徐一平

南開大学日語系・王健宜

委 員:

于栄勝・元北京大学日本語学部長・教授

丘鳴・前北京第二外国語学院副学長・教授

譚晶華・前上海外国語大学常務副学長・教授

曲維・前遼寧師範大学副学長・教授

楊棟梁・前南開大学歴史学院院長・教授

徐敏民・元華東師範大学日本語学部長・教授

宋協毅・前大連大学副学長・教授

朱鵬霄・天津外国語大学日語学院院長・教授(順不同)

◆委員の任命及び任期：

委員は事務局の指名に基づいて、会長が任命する。また任期は一期二年とし、重任を妨げない。

◆事務局の構成：

事務局長：王健宜(南開大学)

事務局次長：雛波(復旦大学)

事務局員：劉 峰 (淮陰師範学院)

◆賞：

優秀論文指導賞：(言語、文学、社会・文化部門各一篇)

最優秀論文賞： (言語、文学、社会・文化部門各一篇)

優秀論文賞：(言語、文学、社会・文化部門各一篇)

優良論文賞： (言語、文学、社会・文化部門各一篇)

◆特別顕彰制度：

当コンクールの実施にあたり、特に功績のあった個人又は団体を、事務局の推薦に基づいて会長が顕彰する。

◆賞の授与：

日中の報道機関で発表すると共に、賞状を贈呈する。