中国2022年の有効発明特許数は421万2000件

国家知的財産権局がこのほど明らかにしたところによると、中国の2022年の発明特許授権数は79万8000件で、商標登録数は617万7000件だった。22年末現在の中国の有効発明特許数は421万2000件で、1万人当たり高価値発明特許保有数は9.4件。有効商標登録数は4267万2000件。地理的表示製品の累計批准数は2495件で、集団商標・証明商標としての地理的表示の登録認可数は7076件。集積回路配置設計の累計証明書発給数は6万1000件。人民日報が伝えた。

中国の発明特許平均審査期間は現在16.5ヶ月に、高価値発明特許審査期間は13ヶ月に、商標登録平均審査期間は4ヶ月にそれぞれ短縮されている。知的財産権の質の高い創造に力強いサポートを提供している。中国はさらに62の国家級知的財産権保護センター、35の迅速権利保護センターを完成させている。中国全土をカバーする知的財産権公共サービスネットワークと「一括オンラインサービス」「一括窓口サービス」公共サービスモデルを構築し、知的財産権公共サービス機関の省級フルカバーを実現している。国家級重要公共サービス拠点は348に達している。（編集YF）

「人民網日本語版」2023年2月13日