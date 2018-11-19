動画アプリのTik Tokに公安部がB級指名手配犯公開、有力情報には報奨金

重慶市公安局は16日、甘粛省に住むネットユーザーが、短編動画アプリのTik Tokの重慶公安公式アカウント「平安重慶」を閲覧した際に、自分が見覚えのある人物と警察が懸賞をかけた公安部B級氏名手配犯がそっくりであることを発見し、通報したことを明らかにした。重慶の地元警察は、この通報を手掛かりに指名手配犯を逮捕、情報を提供したネットユーザーは報奨金5万元（約80万円）を受け取ったという。揚子晩報が伝えた。

重慶の地元警察は14日午前、通報専用ホットラインに甘粛省に住むネットユーザー魏華さん（仮名）から、Tik Tokの「平安重慶」にアップされていた懸賞金付き指名手配犯の高容疑者が、魏さんの働く同省蘭州市楡中県にある自動車修理工場で働いている労働者にそっくりだとの通報を受けた。通報を受けて、重慶渝北区警察はただちに楡中県へ向かい、複数回にわたる確認作業を経て、高容疑者を逮捕した。（編集KM）

「人民網日本語版」2018年11月19日