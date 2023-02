甘い飲み物を飲む若い男性ははげやすい！？　最新研究

仕事が忙しい時や週末に自宅に引きこもっている時などには、甘い飲み物を飲みたくなるもの。でも注意が必要だ。なぜならあなたが今飲んでいるその砂糖入り飲料は、脱毛を引き起こす「甘い罠」となるかもしれないからだ。

清華大学の研究者はこのほど国際栄養学雑誌「Nutrients」に、「The Association between Sugar-Sweetened Beverages and Male Pattern Hair Loss in Young Men」というタイトルの研究論文を発表した。

同研究では、中国 31省の若い男性(平均年齢27.8歳)1028人のデータを集め、砂糖入り飲料を飲む若い男性と男性型脱毛症(MPHL)の関連性を研究している。

研究によると、砂糖入り飲料を飲む量が多ければ多いほど、中国の若い男性のMPHLのリスクがより高かった。また、砂糖入り飲料を飲まない人と比べると、1週間に7回以上(3500ミリリットル以上)飲む人のMPHLのリスクは3.36倍増加していた。

よく目にするような加糖タイプのフルーツジュースやエナジードリンクだけでなく、ついつい見落とされがちな加糖タイプの牛乳や茶、コーヒーなどもまた脱毛を引き起こす潜在的なリスクになる可能性があるとしている。

研究では糖分がやや高めの砂糖入り飲料は血糖濃度を引き上げ、それによりポリオール経路が過剰に活性化するとしている。この経路は、グルコースがフルクトースに変換される場所となる。同研究は、脱毛症状はポリオール経路が過剰に活性化していることを示していると指摘している。またこの経路が過剰に活性化すると、糖尿病を引き起こす可能性もある。

毎日、砂糖入り飲料を飲んでいるような人は、抜け毛だけでなく、糖尿病にも注意しなければならないということだ。その手に持った甘い飲み物をすぐに手放し、お湯をたくさん飲めば、フサフサの髪のままでいることができるかもしれない。(編集KN)

「人民網日本語版」2023年2月7日