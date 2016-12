北京市がオンライン配車サービスの運転手の試験大綱発表

オンライン配車サービスの運転手試験の受験申し込みをする運転手たち

北京市がオンライン配車サービスに関する新しい政策を公布したことを受けて、このほど同市交通委員会運輸管理局は北京市オンライン配車サービス運転手試験管理規定と試験大綱を発表した。同試験は全国公共科目試験と北京エリア科目試験から構成されており、その試験内容はオンライン配車サービス新政策、タクシー乗車に関する26フレーズの英語ヒヤリングテストと路上実技などが含まれている。タクシー運転手の場合は、資格試験として北京エリア科目試験のみ受験することが可能で、合格点は60点。受験料は無料で、何度でも受験することができる。北京青年報が伝えた。

英語のヒヤリングテストで出題される26フレーズは、「Welcome to Beijing!(北京へようこそ!)」、「It’s my pleasure to serve you.(ご乗車ありがとうございます)」、「Would you like the air-conditioning on?(エアコンをつけましょうか?)」といったタクシーの日常的なサービスで使用する丁寧な言い回しが選ばれている。(編集TG)

「人民網日本語版」2016年12月24日